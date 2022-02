Doppelmord auf Reiterhof: Angeklagter bestreitet Motiv

Detmold (dpa)

Zum Prozessauftakt um einen Doppelmord auf einem Reiterhof in Bad Salzuflen hat der Angeklagte die Tat am Montag weitestgehend gestanden. Der 59-Jährige bezeichnete vor dem Landgericht Detmold das von der Staatsanwaltschaft genannte Motiv aber als falsch. Es sei im September 2021 nicht um angestauten Groll und Wut gegangen, weil er in der Erbfolge nicht berücksichtigt worden war. Vielmehr habe er aus Verzweiflung um seinen Bruder geschossen. Dieser sei vier Wochen zuvor von der Mutter dermaßen brutal geschlagen worden, dass er den Notarzt rufen musste. Der 52-jährige Bruder mit Down-Syndrom sei in der Folgezeit in ein Pflegeheim gekommen.

Von dpa