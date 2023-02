Dortmund feiert Haller: 5:1-Kantersieg über Freiburg

Ovationen für Torschütze Sébastien Haller, tosender Applaus für das Team - der Aufwärtstrend von Borussia Dortmund im neuen Jahr hält an. Mit dem 5:1 (1:1) über den bisher punktgleichen Tabellennachbarn SC Freiburg setzte das Team von Trainer Edin Terzic seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga im Kampf um die Champions League-Plätze in imposanter Manier fort.

Dank des ersten Treffers von Haller (51. Minute) nach Krebsoperationen und Chemotherapien für den BVB sowie weiterer Tore von Nico Schlotterbeck (26.), Karim Adeyemi (48.), Julian Brandt (69.) und Giovanni Reyna (82.) festigte der Revierclub den vierten Tabellenplatz und zog zumindest für einen Tag mit dem Titelfavoriten FC Bayern München nach Punkten gleich. Der frühe Platzverweis für den Freiburger Kiliann Sildillia (17.) spielte der Borussia dabei in die Karten.

Dagegen tun sich die Freiburger, die vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park durch Lucas Höler (45.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich kamen, seit dem Ende der Winterpause schwer. Nach nur einem Sieg in vier Anläufen rangieren sie auf Tabellenplatz sechs. Zudem blieb Christian Streich auch in seinem elften Spiel als SC-Coach in Dortmund ohne Erfolg. Überdies sah er in der 77. Minute die Rote Karte.

Der erste Einsatz von Kapitän Marco Reus in der Startelf seit Mitte September schien das Spiel der Borussia zusätzlich zu beflügeln. Mit großem Einsatz und hohem Tempo startete der BVB in die Partie. Zwar hielt die Freiburger Deckung zunächst dem hohen Druck stand, geriet aber früh in Nachteil. Nach wiederholtem Foulspiel sah Außenverteidiger Kiliann Sildillia Gelb-Rot.

Für Freiburg war es der erste Platzverweis seit November 2019. Damit endete eine Serie von 109 Bundesliga-Spielen ohne Platzverweis, die längste eines Vereins seit Einführung der Gelb-Roten Karte 1991.

In Unterzahl wehrten sich die Gäste weiter nach Kräften, mussten aber doch das 0:1 hinnehmen. Einen Fernschuss von Niklas Süle aus 25 Metern lenkte SC-Keeper Mark Flekken noch an den Pfosten. Doch nach der anschließenden Ecke traf der ehemalige Freiburger Schlotterbeck aus spitzem Winkel ins Netz. Dabei machte Flekken keine gute Figur.

Immerhin gelang es den Freiburgern, sich danach etwas aus der Umklammerung zu lösen. Zu eigenen Chancen kamen sie aber lange Zeit nicht. Doch mit dem ersten gefährlichen Schuss auf das gegnerische Tor gelang kurz vor der Halbzeit doch noch der glückliche Ausgleich.

Der Treffer wie aus dem Nichts hinterließ beim BVB jedoch keine lange Wirkung. Schon kurz nach Wiederanpfiff schlug das Team eindrucksvoll zurück. Einen schönen Doppelpass mit Jude Bellingham veredelte der erneut auffällige Adeyemi mit einem Flachschuss zur neuerlichen Führung.

Kurz danach ging es höchst emotional zu. Nach Flanke von Guerreiro traf Haller per Kopf - und sorgte mit seinem ersten Treffer nach langer Leidenszeit für ein bebendes Stadion. Als der Torschütze zehn Minuten später ausgewechselt wurde, blieb kein Zuschauer sitzen. Der Fernschuss von Brandt zum 4:1 und das 5:1 durch den eingewechselten Reyna rundeten die beste Saisonleistung der Borussia ab.