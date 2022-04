Dortmund macht Transfers auch von Haaland-Verbleib abhängig

Stuttgart (dpa)

Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl will neue Spielerverpflichtungen auch davon abhängig machen, ob Stürmer-Star Erling Haaland bei Borussia Dortmund bleibt oder den Fußball-Bundesligisten verlässt. Man müsse sich darauf vorbereiten, was passiere, sagte Kehl am Freitagabend vor dem Spiel beim VfB Stuttgart im Streamingdienst DAZN. «Wird Erling Haaland bleiben, wird Erling Haaland gehen? Welche Spieler werden uns verlassen?», erläuterte er.

Von dpa