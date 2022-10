Dortmund mit Ex-Kölnern Modeste und Özcan: Hummels fehlt

Anthony Modeste steht im Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund bei seinem Ex-Club 1. FC Köln in der Startelf. Der 34 Jahre alte Franzose war Anfang August von Köln nach Dortmund gewechselt und nach bisher eher enttäuschenden Leistungen in die Kritik geraten. Auch der gebürtige Kölner Salih Özcan, der im Sommer vom FC zum BVB gewechselt war, steht zu Beginn auf dem Feld. Wegen einer Fußprellung hatte der Mittelfeldspieler seine Teilnahme an den Länderspielen der Türkei abgesagt. Der dritte Ex-Kölner Marius Wolf fehlt den Dortmundern derweil wegen einer Erkältung.

Gleiches gilt für Abwehrchef Mats Hummels, dessen bereits von Medien am Morgen berichtetes Fehlen der BVB kurz vor dem Anpfiff bestätigte. Im Endeffekt sind alle drei Änderungen, die BVB-Trainer Edin Terzic gegenüber dem 1:0 im Derby gegen den FC Schalke 04 vor zwei Wochen vornahm, erzwungen: Für Hummels, Wolf und den gegen Schalke verletzten Kapitän Marco Reus beginnen Niklas Süle, Raphael Guerreiro und Karim Adeyemi. Kapitän ist in Abwesenheiten von Reus und Stellvertreter Hummels der erst 19 Jahre alte Jude Bellingham.

«Er ist jemand, der vorne weggeht, er hat das nicht geschenkt bekommen, sondern sich erarbeitet», sagte Terzic bei Sky über Bellingham: «Es ist völlig egal, wie alt er ist, wie lange er bei uns ist. Er repräsentiert vieles von dem, was wir auf dem Platz sehen wollen. Deshalb hat er sich das absolut verdient.»

Die Kölner beginnen derweil mit dem bis Sommer noch in Dortmund spielenden Steffen Tigges im Sturm. Gegenüber dem 1:1 in Bochum nahm Trainer Steffen Baumgart zwei Änderungen vor: Luca Kilian ersetzt nach abgelaufener Sperre Nikola Soldo und Linton Maina, der in Bochum als Joker den Ausgleich erzielt hatte, spielt für Jan Thielmann. Der U21-Nationalspieler fehlt krankheitsbedingt komplett. Dafür steht Ex-Nationalspieler Mark Uth, der wegen einer Adduktoren-OP noch keine Bundesliga-Minute in dieser Saison absolviert hat, überraschend im Kader.