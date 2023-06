Dortmund: Protestmarsch der Letzten Generation stört Verkehr

Dortmund (dpa/lnw)

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben mit einem Protestmarsch den Verkehr in der Dortmunder Innenstadt gestört. Etwa 150 Menschen trafen sich am Freitagnachmittag im Dortmunder Stadtgarten und gingen anschließend über den Innenstadtwall zum Hauptbahnhof, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die unangemeldete Versammlung habe zu teils erheblichen Verkehrsstörungen geführt, sei aber insgesamt friedlich verlaufen. Sie endete gegen 18.30 Uhr.

Von dpa