Dortmund verlängert Vertrag mit Bynoe-Gittens bis 2025

Dortmund (dpa)

Der zuletzt ins Rampenlicht gerückte Tempodribbler Jamie Bynoe-Gittens bleibt Borussia Dortmund erhalten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 18 Jahre alten Angreifer vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert. «Schnelligkeit und Kreativität haben Jamie schon immer ausgezeichnet, mit seiner Unberechenbarkeit im Eins-gegen-eins verleiht er unserem Kader bereits in seinem jungen Alter ein ganz besonderes Element», kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl die Einigung mit dem talentierten Engländer. «Diese Entwicklung sehen wir noch längst nicht am Ende, die nötige Zeit dafür werden wir ihm geben.»

Von dpa