Dortmund will gegen Augsburg Bundesliga-Aufholjagd starten

Dortmund (dpa)

Als klarer Favorit empfängt Borussia Dortmund am Sonntag Abstiegskandidat FC Augsburg (15.30 Uhr/DAZN). Nach bislang enttäuschenden Auftritten in der Fußball-Bundesliga will der BVB nach der Winterpause gleich ein Zeichen setzen. Zwei Stürmer stehen in Dortmund im Fokus: Sébastien Haller ist nach seiner Hodenkrebs-Behandlung wieder voll belastbar, der deutsche Nationalspieler Youssoufa Moukoko hatte am Samstag seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Von dpa