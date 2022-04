Drach-Prozess: Augenzeuge berichtet über Kölner Überfall

Köln (dpa)

Im Prozess gegen Thomas Drach hat am Freitag ein Augenzeuge eines Raubüberfalls vor einer Kölner Ikea-Filiale ausgesagt. Er sei in seinem Büro gewesen und habe plötzlich «lautes Rufen» von draußen wahrgenommen, sagte der Facility-Manager des Möbelhauses vor dem Kölner Landgericht. Als er hinausgeschaut habe, habe er jemanden vom Geldboten weglaufen sehen. «Der war in meinen Augen wie ein Kundenwagen-Schieber verkleidet», sagte der 38-Jährige.

Von dpa