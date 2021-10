Dramatische Rettung in letzter Minute bei Brand in Duisburg

Beim Brand eines Wohnhauses in Duisburg hat die Feuerwehr eine Frau mit einer dramatischen Rettungsaktion aus dem Gebäude geholt. «Die Frau stand am Fenster und Flammen schlugen ihr bereits von zwei Seiten entgegen. Wir konnten sie in letzter Minute mit der Drehleiter retten», sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen im Untergeschoss der Altbaugebäudes in einem Küchengeschäft ausgebrochen.

Weil das viergeschossige Wohngebäude überwiegend aus Holz bestehe, sei viel brennbares Material vorhanden gewesen. Das Feuer habe sich rasant von unten in die höheren Stockwerke ausgebreitet. Auch der Dachstuhl fing demnach Feuer. Das erschwerte nach Angaben des Einsatzleiters die Löscharbeiten der rund 100 Feuerwehrleute deutlich. Das gesamte Haus sei abgebrannt und nicht mehr bewohnbar.

Da sich das Gebäude in der eng bebauten Innenstadt befindet, seien Bewohner der Nachbarhäuser vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Weitere Menschen außer der geretteten Frau seien am späten Dienstagabend, als das Feuer ausbrach, nicht in dem Haus gewesen.

Die Frau wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Mittwochmorgen an. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war noch unklar. Die Polizei in Duisburg ermittelt.