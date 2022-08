Dramatische Rettungsaktion im Rhein: Familie in Not

Wesseling (dpa)

Ein Badeausflug eines Vaters mit seinen vier Kindern am Rhein bei Wesseling südlich von Köln wäre beinahe tödlich geendet. Als die vier Kinder im Alter von zwei, sechs, acht und neun Jahren sowie ihr Vater am Dienstagabend an einem beliebten Strand des Ortes im Wasser spielten, habe ein vorbeifahrendes und dann ankerndes Tankschiff vermutlich einen solchen Sog entwickelt, dass die ganze Familie in große Not geriet, berichtete Wesselings Feuerwehrchef André Bach am Mittwoch. Auch die «Kölnische Rundschau» berichtete.

Von dpa