Drei betrunkene Mädchen rammen Kinderwagen mit E-Scooter

Drei betrunkene 13-jährige Mädchen haben in Köln gemeinsam auf einem E-Scooter einen Kinderwagen mit einem zehn Monate alten Baby gerammt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte das Mädchen am Lenker 0,7 Promille.

Demnach kollidierten die Schülerinnen am Samstagnachmittag in der Innenstadt mit dem Kinderwagen, den eine Frau (67) schob. Die Mädchen fielen laut Polizei über den Kinderwagen, dem Baby passierte nichts - die 67-Jährige wurde leicht verletzt. Statt sich zu kümmern, flüchteten die Mädchen. Durch Fotos eines Augenzeugen konnten Polizisten die drei in der Nähe stellen.