Drei Brände in einer Nacht: Polizei sucht Brandstifter

Nachdem zwei Müllcontainer und ein Auto in einer Nacht in Hamm in Flammen standen, sucht die Polizei nach möglichen Brandstiftern. Unbekannte hatten am Freitagabend zunächst zwei Müllcontainer angezündet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Später brannte einige Kilometer entfernt ein Auto auf einem Parkplatz.

Die Feuerwehr löschte die Brände zügig. Die Polizei geht in allen drei Fällen von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.