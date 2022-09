Drei Jugendliche werden bei Spritztour mit Motorrad verletzt

Pulheim (dpa/lnw)

Drei Jugendliche sind bei einer Motorrad-Spritztour in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) mit einem Auto zusammengestoßen und zum Teil schwer verletzt worden. Die jungen Leute hätten keine Helme getragen, teilte die Polizei mit. Der 14 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrads habe am frühen Sonntagmorgen an einer Kreuzung eine rote Ampel ignoriert und sei gegen das Auto einer 30-Jährigen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche und eine gleichaltrige Mitfahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Eine weitere Mitfahrerin im Alter von 13 Jahren wurde ambulant behandelt.

Von dpa