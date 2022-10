Drei Männer nach Drogenverkauf an Minderjährige in U-Haft

Unna (dpa/lnw)

Weil sie gemeinschaftlich Drogen an Minderjährige in Unna verkauft haben sollen, sind gegen drei Männer Untersuchungshaftbefehle erlassen worden. Im Rahmen einer gezielten Observation hatten Zivilbeamte die Beschuldigten nach dem Verkauf von Betäubungsmitteln an eine 16-Jährige im Stadtpark am Ostring festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die zwei 21 Jahre alten Männer sowie der 22-Jährige seien bereits zuvor kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Im Zuge eines Einsatzes am Mittwoch stellten die Zivilkräfte den Angaben zufolge unter anderem Drogen in geringer Menge, Handys, ein Pfefferspray sowie Bargeld sicher.

Von dpa