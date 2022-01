Drei neue Coronafälle bei Volleys: Spiel neu terminiert

Berlin (dpa)

Das für Donnerstag geplante Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga zwischen Spitzenreiter Berlin Volleys und den SWD powervolleys Düren ist abgesagt worden. Weil beim Hauptstadtclub am Dienstag erneut drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, haben sich beide Vereine zusammen mit der Spielleitung der Volleyball-Bundesliga (VBL) darauf verständigt, das Spiel zu verlegen. Es soll nun am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) in der Berliner Max-Schmeling-Halle stattfinden.

Von dpa