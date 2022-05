Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B54

Ochtrup (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 54 bei Ochtrup (Kreis Steinfurt) sind am Samstagvormittag sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. In Höhe der Bauerschaft Weiner sei ein Auto in eine entgegenkommende Motorrad-Kolonne gefahren, teilte die Polizei mit. Der 79-Jährige Autofahrer habe mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärten Gründen drei Motorräder leicht touchiert und sei dann mit zwei weiteren Maschinen im Gegenverkehr zusammengestoßen, hieß es.

Von dpa