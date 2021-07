Drei Menschen sind in Hörstel (Kreis Steinfurt) bei einem Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine 16-jährige Motorradfahrerin wurde an einer Kreuzung von einem Auto erfasst, das die Vorfahrt missachtete, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau sowie die 18 Jahre alte Autofahrerin sowie ihr 22-jähriger Beifahrer kamen in ein Krankenhaus.