Drei Verletzte bei Kollision zweier Autos in Wuppertal

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Wuppertal sind drei Menschen verletzt worden.

Zur Kollision kam es am Dienstagabend auf gerader Strecke, wie ein Sprecher der Polizei in Wuppertal am Mittwoch mitteilte. Ein 25-jähriger Autofahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Seine 26 Jahre alte Beifahrerin sowie die 23 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurden ebenfalls verletzt. Den Angaben zufolge handelte es sich nicht um lebensgefährliche Verletzungen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.