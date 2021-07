Drei Verletzte bei Unfall: Angrenzende Haushalte ohne Strom

Weil ein Autofahrer in Bad Oeynhausen drei Stromverteilerkästen angefahren hat, waren angrenzende Haushalte am frühen Samstagmorgen zeitweise ohne Strom. Wie viele Häuser betroffen waren, blieb zunächst unklar. Der 19-jährige Fahrer habe aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und sei ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei schließlich in einer Hecke zum Stehen gekommen. Der Mann sowie sein 19 Jahre alter Beifahrer und eine hinten sitzende 20-Jährige wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Anfangsverdachts auf Alkoholkonsum wurde dem Fahrer laut Polizei eine Blutprobe entnommen. Der geschätzte Schaden beträgt mindestens 5000 Euro.