Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Düsseldorfer Stadtbezirk Niederkassel sind drei Menschen verletzt worden.

Das Feuer war nach Angaben eines Polizeisprechers am frühen Donnerstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer der Wohnungen in dem Gebäude ausgebrochen. Drei der Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung. Zum Ausmaß des Schadens gab es zunächst keine Angaben.