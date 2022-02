Drei Verletzte nach Auseinandersetzung mit 20 Personen

Dortmund (dpa/lnw)

Bei einer Auseinandersetzung in Dortmund am frühen Samstagabend mit rund 20 Personen sind drei Menschen verletzt worden. Ein 19-Jähriger ist von einem Pkw angefahren worden und erlitt Brüche und Prellungen, ein 30-Jähriger Schnittverletzungen am Oberkörper sowie Kopfverletzungen und ein 38-Jähriger klagte über Hautreizungen im Gesicht durch Pfefferspray, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der 19- und der 30-Jährige konnten nach einer Behandlung noch am Abend wieder das Krankenhaus verlassen, der 38-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Von dpa