Dreifacher Löwen-Nachwuchs im Zoo von Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (dpa)

Über dreifachen Löwen-Nachwuchs freut sich der Gelsenkirchener Tierpark. Die Drillinge seien am Freitag im Tierpark Zoom Erlebniswelt geboren worden und wohlauf, teilte der Zoo am Montag mit. Löwenmama Fiona kümmere sich vorbildlich um die drei und mache «alles so, wie die Natur es vorgesehen hat», berichtete Tierärztin Judith Wabnitz laut Mitteilung. Trotzdem seien Komplikationen in der ersten Zeit nicht ausgeschlossen, mahnte sie.

