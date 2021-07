Drinks und Spritze: Impfaktionen in Solingen und Wuppertal

Partyabend im Impfzentrum: In Solingen können sich junge Menschen am Wochenende bei Cocktails und Musik gegen das Coronavirus impfen lassen. «Den Wartebereich im Impfzentrum gestalten wir ein bisschen als Lounge, so gut es eben geht», sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. Zudem gebe es beim «Late-Night-Impfen» einen DJ, alkoholfreie Cocktails und einen Foodtruck vor dem Zentrum. Für die Impfwilligen seien Getränke und Essen kostenlos.

Das Angebot richtet sich nach Angaben der Stadt vor allem an junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, diese könnten ohne Termin vorbeikommen. Verbindlich ist die Altersgrenze nicht: «Wir werden wohl keinen zurückschicken, der an dem Abend kommt», sagte der Sprecher.

Im Angebot sind demnach die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech. Für die Aktion legen die Mitarbeiter im Impfzentrum Solingen eine Nachtschicht ein - das «Late-Night-Impfen» wird Freitag und Samstag von 20 bis 23 Uhr angeboten. Zwei weitere Termine sind für den 23. und 24. Juli geplant.

Auch die Stadt Wuppertal will Partygänger für eine Impfung begeistern. In der Nacht von Freitag auf Samstag können sich Feiernde deshalb direkt vor dem Clubbesuch impfen lassen, wie die Stadt am Montag mitteilte. Dafür werde im Schnelltestzentrum direkt neben dem «Kitchen Klub» am Freitagabend ein Impfzentrum eingerichtet. «Los geht es um 22 Uhr, eine Stunde später öffnet der Club», teilte die Stadt weiter mit. Die letzte Impfung sei gegen 2 Uhr möglich.

Ein Termin ist demnach auch hier nicht nötig. Allerdings weist die Stadt darauf hin, dass alkoholisierte Menschen nicht geimpft werden können - und auch nach der Spritze werde empfohlen auf Alkohol zu verzichten.