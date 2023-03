Drogen, Doping, Medizin - Razzia in NRW und Niedersachsen

Im Kampf gegen den illegalen Handel mit Drogen, Dopingmitteln und Medikamenten im Darknet haben Ermittler Objekte in Köln und Niedersachsen durchsucht. Vier Beschuldigte im Alter zwischen 35 und 62 Jahren stehen im Verdacht, damit 1,6 Millionen Euro eingenommen zu haben, teilte die zentrale Cybercrime-Einheit der NRW-Justiz (ZAC NRW) am Mittwoch mit.

Seit spätestens 2017 sollen die Verdächtigen über diverse Verkaufsplattformen im Darknet, aber auch im normalen Internet in großem Umfang illegale Substanzen verkauft haben. Der Versand sei auf dem Postweg, die Bezahlung via Kryptowährung erfolgt. An der Aktion am Mittwoch, der Vollstreckung von sieben Durchsuchungsbeschlüssen, seien neben der Polizei auch Steuerfahnder beteiligt gewesen.

Mehr als 50 Beamte hätten drei Privatwohnungen, eine Apotheke und eine Arztpraxis in Köln durchsucht sowie zwei Privatwohnungen in Niedersachsen. Neben Köln sei das niedersächsische Beverstedt Ort der Maßnahmen gewesen. Ein Beschuldigter wurde festgenommen.

Die Einsatzkräfte stellten den Angaben zufolge umfangreiches Beweismaterial in Form von Arznei- und Betäubungsmitteln sowie Datenträgern sicher. Ein Fahrzeug wurde gepfändet und Kryptowährung gesichert.