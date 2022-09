Drogen in Dönern: Seelsorger bereits früher unter Verdacht

Düsseldorf/Heinsberg (dpa/lnw)

Ein katholischer Seelsorger, der mit Haschisch und Handys in Dönern in der JVA Heinsberg erwischt wurde, stand bereits früher einmal unter Verdacht. Wie aus einem vertraulichen Bericht an den Landtag hervor geht, gab es im September 2021 den Hinweis, dass der Mann Handys an Gefangene verkaufe. Nachweisen konnte man es dem Seelsorger nicht - er blieb im Dienst. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Von dpa