Drogenprozess unter Polizeischutz in Bonn begonnen

Bonn (dpa/lnw)

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag im Bonner Landgericht ein spektakulärer Drogenprozess begonnen. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 24, 28 und 36 Jahren. Der Älteste soll Kopf einer Bande von Kokainhändlern sein. Zwei der Angeklagten sollen laut Staatsanwaltschaft am 14. Juni 2022 in Meckenheim bei Bonn ein halbes Kilo dieser Droge für 19.000 Euro verkauft haben. Käufer war laut Anklage ein V-Mann der Polizei, dem die Dealer den Stoff angeboten haben sollen. Der dritte Angeklagte soll außerhalb des Bandengefüges Rauschgift beschafft haben.

