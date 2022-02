Drohung mit Waffe statt Sex: Polizei nimmt 26-Jährigen fest

Düren (dpa/lnw)

Das Opfer erwartete ihn nackt: Ein 26-Jähriger soll einen Mann über ein Online-Portal in eine Falle gelockt und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Das berichtete die Polizei in Düren am Freitag. Der 26-Jährige habe sich in einem Online-Portal möglicherweise als Frau ausgegeben, um sich mit Männern verabreden zu können - vermeintlich zum Sex.

Von dpa