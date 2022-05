Düsseldofer EG verpflichtet Talente Eham und Borzecki

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, erhielten die U20-Nationalspieler Josef Eham (19) und Jakub Borzecki (20) aus der Red-Bull-Akademie in Salzburg jeweils Zweijahresverträge. «Wir haben uns intensiv mit Josef Eham und Jakub Borzecki beschäftigt. Sie gehören zu den besten Jungs in ihrem Alter und wir trauen Beiden den direkten Sprung in die DEL zu», sagte Sportdirektor Niki Mondt.