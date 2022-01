Düsseldorf ohne Boll ins Finale um Tischtennis-Pokal

Düsseldorf (dpa)

Borussia Düsseldorf muss das Final Four um den Deutschen Tischtennis-Pokal am Samstag ohne Timo Boll bestreiten. Wie der Titelverteidiger am Mittwoch mitteilte, steht der 40 Jahre alte Routinier nicht für das Halbfinale seines Clubs gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (13.00 Uhr) in Neu-Ulm zur Verfügung.

Von dpa