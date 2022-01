Düsseldorf: Tausende zu Demo von Impfpflichtgegnern erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zu einer Kundgebung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden an diesem Samstag in Düsseldorf mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Die Stadt hatte aus Gründen des Infektionsschutzes einen Demonstrationszug durch die Innenstadt verboten. Dieses Verbot hob das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Freitagabend allerdings auf (Az.: 29 L 23/22).

Von dpa