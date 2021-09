Düsseldorf vergrößert Ingolstädter Not: Kastenmeier-Rot

Ingolstadt (dpa)

Fortuna Düsseldorf hat die Sorgen des FC Ingolstadt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter verschärft. Die Rheinländer gewannen am Samstag in einem Spiel mit einer kuriosen Roten Karte für ihren Torhüter Florian Kastenmeier mit 2:1 (0:0). Vor 4572 Zuschauern erzielten André Hoffmann (57. Minute) und Matthias Zimmermann (74.) die Treffer für die Fortuna, bei denen Kastenmeier für ein Handspiel weit vor seinem Tor vom Platz gestellt wurde (84.).

Von dpa