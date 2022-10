Düsseldorfer distanzieren KSC: Peterson trifft doppelt

Karlsruhe (dpa)

Fortuna Düsseldorf hat das Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Karlsruher SC für sich entschieden. Die Fortuna setzte sich am Sonntag in Karlsruhe dank einer hohen Effektivität mit 2:0 (2:0) durch. In der Tabelle klettert das Team von Trainer Daniel Thioune auf den sechsten Rang, der KSC kassierte die dritte Pflichtspielniederlage nacheinander und ist nun Zehnter.

Von dpa