Düsseldorfer Putin-Rosenmontagswagen vor Brandenburger Tor

Berlin/Düsseldorf (dpa)

Ein überdimensionaler Pappmaché-Putin, der sich die Ukraine in den Rachen stopft, soll heute vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgestellt werden - in Sichtweite der russischen Botschaft. Der Persiflage-Wagen des Künstlers Jacques Tilly war am Rosenmontag durch Düsseldorf gerollt. Über eine Privatinitiative ist er nach Berlin gebracht worden.

Von dpa