Düsseldorferinnen scheitern im Hockey-Viertelfinale

Die Damen von Titelverteidiger Düsseldorfer HC sind im Playoff-Viertelfinale der 1. Feldhockey-Bundesliga gescheitert. Der Meister verlor am Samstag zuhause auch das zweite Duell mit dem UHC Hamburg in der Best-of-three-Serie mit 1:4 im Penaltyschießen. Für den DHC endet damit eine Serie von vier Endrunden-Teilnahmen in Serie.

Herren-Champion Rot-Weiss Köln gewann nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel hingegen das zweite Viertelfinale zuhause mit 2:0 (2:0) gegen den Berliner HC und erzwang damit eine dritte Partie am Sonntag (12.00 Uhr). Die Tore für den Titelverteidiger erzielten Kapitän Mats Grambusch (13. Minute/Strafecke) und Elian Mazkour (25.). «Im dritten Viertel haben wir etwas die Kontrolle verloren. Dennoch sind wir absolut selbstbewusst, morgen ins FinalFour einzuziehen.»

Im Anschluss sicherten sich die Kölner Damen durch ein 2:0 (1:0) gegen den Berliner HC den zweiten Sieg und damit die Endrunden-Teilnahme am 3./4. Juni in Mannheim. Rebecca Grote (26.) und Katharina Reuten (40.) trafen für den Favoriten. Die Herren des Crefelder HTC unterlagen nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit mit 0:2 im Penaltyschießen beim Mannheimer HC und müssen damit am Sonntag erneut ums Halbfinal-Ticket spielen.

In den Playdowns sicherte sich Herren-Rekordmeister Uhlenhorst Mülheim mit einem 5:0 (3:0) über den Münchner SC den Klassenverbleib. Aufsteiger Düsseldorfer HC muss nach dem 1:4 (0:2) beim TSV Mannheim Hockey in ein drittes Duell. Mülheims Damen erkämpften durch ein 1:0 (1:0) beim Großflottbeker THGC ebenfalls Spiel drei am Sonntag.