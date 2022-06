Düsseldorfs Damen und Kölns Herren verteidigen Hockey-Titel

Die neuen deutschen Meister im Feldhockey sind die alten: Sowohl die Damen vom Düsseldorfer HC als auch die Herren von Rot-Weiss Köln verteidigten beim Final Four in Bonn ihre Titel aus dem Vorjahr. Der Harvestehuder THC darf ebenfalls in der EHL spielen.

Die Damen vom Düsseldorfer HC und die Herren von Rot-Weiss Köln haben ihre Titel bei den deutschen Feldhockey-Meisterschaften verteidigt. Köln gewann am Sonntag das Finale in Bonn gegen den Endrunden-Neuling Hamburger Polo Club mit 1:0 (0:0). Matchwinner bei den Domstädtern war Florian Adrians mit seinem Treffer in Unterzahl 6:45 Minuten vor dem Ende. «Wahnsinn, was wir mit dieser Truppe immer wieder abliefern. Wir wussten, dass wir uns auf unsere Defensive verlassen können», sagte der Siegtorschütze. «Ich bin riesig stolz, und jetzt wird ordentlich gefeiert.» Für Köln war es der zehnte Feld-Titel der Clubgeschichte.

Im anschließenden Damen-Finale setzte sich der DHC wie im Vorjahr mit 3:2 im Shootout gegen den Mannheimer HC durch. Die Entscheidung für den DHC besorgte Nationalspielerin Selin Oruz als vierte Schützin. «Wir wollten nicht schon wieder ins Penaltyschießen, aber egal, Hauptsache durchziehen», sagte Verteidigerin Pia Lhotak. Durch die zweite Feldmeisterschaft bleibt der DHC als Hallenmeister nun auch Double-Sieger.

Das Spiel um Platz drei der Herren gewann der Harvestehuder THC mit 4:2 (2:0) gegen den Mannheimer HC und sicherte sich damit das neben den Finalisten noch verbleibende Ticket für die Euro Hockey League (EHL). Bei den Damen gibt es nur zwei Startplätze für den europäischen Wettbewerb, weswegen Rang drei nicht ausgespielt wird.

In den Herren-Halbfinals am Samstag hatte sich Köln mit 3:1 gegen den HTHC durchgesetzt, während Polo den MHC mit 3:0 besiegte. Bei den Damen gewann der DHC nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit mit 4:3 wie schon im Vorjahr das Penaltyschießen gegen den Club an der Alster. Der MHC bezwang den HTHC deutlich mit 5:1.