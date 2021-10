Duisburger Zoo trauert um 46 Jahre alte Seehund-Dame Oma

Duisburg (dpa/lnw)

Der Duisburger Zoo trauert um einen seiner Publikumslieblinge, eine Seehund-Dame namens Oma. Das Tier war in der vorigen Woche eingeschläfert worden. «Der Gesundheitszustand hat keine andere Wahl mehr gelassen», erklärte der Zoo am Montag. Mit 46 Jahren sei das Tier wohl einer der ältesten Seehunde weltweit gewesen. In den letzten Jahren war das Weibchen blind und taub. Den Namen Oma bekam es wegen seines hohen Alters von Pflegern.

Von dpa