Durch Eierwürfe: Mann als Cannabisbesitzer enttarnt

Dem Ganzen war vorausgegangen, dass sich der 60-Jährige am Donnerstag in Coesfeld von einer Baustelle gestört gefühlt hatte. Aus diesem Grund soll er angefangen haben, Bauarbeiter mit Eiern zu bewerfen. Da diese das nicht witzig fanden, meldeten sie sich bei der Polizei. Zur Feststellung der Personalien statteten Beamte dem Mann in der Folge einen Besuch ab - und vernahmen Cannabisgeruch aus seiner Wohnung. Im Wohnzimmer stießen sie anschließend auf rund 30 Cannabispflanzen. Der Eierwerfer muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen des nicht erlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln einstellen.