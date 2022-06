Durchsuchung und vorläufige Festnahme nach Schuss

Lüdenscheid (dpa)

Zwei Wochen nach dem tödlichen Schuss bei der Kirmes in Lüdenscheid hat die Polizei eine Wohnung durchsucht und eine Person vorläufig festgenommen. An dem Durchsuchungseinsatz am Samstagvormittag in Lüdenscheid seien SEK-Beamte beteiligt gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Die vorläufige Festnahme betreffe einen Minderjährigen.

