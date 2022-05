Durchsuchungen in Bergheim wegen Geldautomaten-Sprengungen

Bergheim (dpa/lnw)

Im Zusammenhang mit Geldautomaten- Sprengungen hat die Polizei in Bergheim drei Wohnungen durchsucht. Ermittelt werde gegen zwei Verdächtige, die niederländischen Automatensprengern logistische Hilfe geleistet haben sollen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) am Mittwoch in Düsseldorf auf Anfrage.

Von dpa