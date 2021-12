DWD warnt vor Wind, Schnee und Glätte in Teilen von NRW

Essen (dpa/lnw)

In den kommenden Weihnachtstagen kann es teilweise glatt auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen werden. Zunächst werde am Rande eines umfangreichen Tiefs über Finnland mit westlicher Strömung milde Meeresluft nach NRW fließen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an Heiligabend in Essen mit. In der Nacht zum Samstag komme dann eine Kaltfront auf den Norden des Landes zu.

Von dpa