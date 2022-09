E-Bikes mit sechsstelligem Wert aus Geschäft gestohlen

Beim Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Düren haben Unbekannte etwa 40 E-Bikes mit sechsstelligem Wert gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen hätten die Täter ein Loch in die Außenwand gestemmt und sich so Zutritt zum Lager verschafft, um die Räder von Markenherstellern zu entwenden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Einbruch sei erst am Montag aufgefallen, habe sich aber schon am Wochenende ereignet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre Beute mit Wert «im unteren sechsstelligen Eurobereich» wohl in einen Sprinter oder Lkw luden. Sie sucht nun nach Zeugen.