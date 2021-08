E-Scooter auf Autobahn: Besitzer wollte Reichweite testen

Weil er nach eigenen Angaben die Reichweite des Akkus testen wollte, ist ein Mann mit seinem E-Scooter auch über die A2 bei Bielefeld gefahren.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten zahlreiche Zeugen den Mann am Sonntagmorgen auf der Autobahn gesichtet und den Notruf kontaktiert. Die Beamten stoppten den 24-Jährigen, als er die A2 bereits wieder verlassen hatte. «Der Fahrer gab an, das Gefährt am Vortag gekauft zu haben und nun die Reichweite des Akkus zu testen. Dass er damit nicht auf der Autobahn fahren darf, wisse er nicht. Er habe sich auch nichts dabei gedacht, da er ja ganz rechts gefahren sei und niemand gehupt habe», so die Polizei.

Da der Mann auch keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung für das Gefährt hatte, musste er zu Fuß weiter.