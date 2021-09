Münster (dpa/lnw)

Beim Zusammenstoß mit zwei geparkten Autos ist ein E-Scooter-Fahrer am späten Dienstagabend in Münster lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, roch der 23-Jährige bei der Unfallaufnahme nach Alkohol. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der junge Mann musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden und kam in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Von dpa