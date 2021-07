E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Dortmund schwer

Ein 37 Jahre alter Mann hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Dortmund schwer verletzt. Er war am Donnerstagnachmittag auf der Kaiserstraße in Richtung Osten unterwegs, als eine vor ihm fahrende 76-Jährige beabsichtigte, ihr Auto in einer Parkbucht abzustellen. Beim Abbiegen habe sie offenbar den hinter ihr in gleicher Richtung fahrenden Mann auf dem E-Scooter übersehen, hieß es. Der 37-Jährige wich dem Fahrzeug aus, touchierte eine Fahrbahnbegrenzung und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.