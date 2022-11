E-Scooter-Fahrerin missachtet rote Ampel: Von Auto erfasst

Dortmund (dpa/lnw)

Eine E-Scooter-Fahrerin hat in Dortmund trotz einer roten Ampel eine Straße überquert und ist dabei von einem Auto erfasst worden. Ein 39-Jähriger konnte laut einer Polizeimeldung auf der Münsterstraße in Dortmund-Mitte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen, die 18-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte bei der jungen Frau den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden.

Von dpa