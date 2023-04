Ehemaliges Hotel wird durch Feuer zerstört

Das leerstehende Gebäude war in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Flammen breiteten sich vom Erdgeschoss auf weitere Etagen aus. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Schadenhöhe und die Brandursache waren zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen an.