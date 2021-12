Ein Hauch von Frühling: Silvester sind 16 Grad möglich

Essen (dpa/lnw)

Zum Jahresende hin steigen die Temperaturen in frühlingshafte Bereiche. Silvester könnte es bis zu 16 Grad warm werden, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Essen mit. Bereits an den Tagen davor wird warme Luft nach Nordrhein-Westfalen hereingeschaufelt. Schon am Donnerstag könnte es im Raum Aachen, Köln und Düsseldorf mit 15 bis 16 Grad sehr mild werden. Das Münsterland und Ostwestfalen-Lippe könnten auf 13 bis 14 Grad kommen. Es werde «ungewöhnlich mild», erklärte der Wetterdienst. Abzuwarten bleibe, «ob wir die 17 Grad auch noch schaffen».

Von dpa