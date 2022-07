Ein Jahr nach Hochwasser: Aurubis in Stolberg in Betrieb

Stolberg/Hamburg (dpa)

Rund ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe ist das Werk des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis in Stolberg bei Aachen wieder vollständig in Betrieb. «Die erste Produktgruppe wurde bereits im November 2021 wieder an Kunden ausgeliefert, im Juni 2022 ging die letzte Produktionslinie wieder in Betrieb», teilte die Aurubis AG am Mittwoch in Hamburg mit. Nur noch die Sanierung der Verwaltungs- und Sozialräume müsse abgeschlossen werden.

Von dpa