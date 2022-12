Ein Jahr Vollsperrung A45-Talbrücke: Wüst besucht Region

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Ministerpräsident Hendrik Wüst kommt am Montag in die von der Sperrung der Rahmede-Autobahnbrücke stark betroffene Region. Die Talbrücke an der A45 in Lüdenscheid ist seit einem Jahr dicht und soll neu gebaut werden. Die Sauerlandstadt, die angrenzenden Kommunen und Südwestfalen als drittstärkste Wirtschaftsregion Deutschlands leiden erheblich - unter Umleitungsverkehr mit Lärm- und Abgasbelastung, Stau, Abwanderung von Arbeitskräften, Lieferproblemen und Umsatzeinbrüchen.

Von dpa