Ein Mann im fremden Bett und viele Fragen offen

Ascheberg (dpa/lnw)

Eigentlich ist nichts passiert - und trotzdem steht die Polizei vor vielen Fragen. Eine Frau in Ascheberg im Münsterland hat am Freitagmorgen die Polizei alarmiert, weil plötzlich ein fremder Mann neben ihr im Bett schlief. Wie der da hingekommen sein könnte, sei für die Frau völlig unerklärlich gewesen, teilte die Polizei mit. Die Beamten fuhren also zu der Adresse - kamen aber zu spät. Denn in der Zwischenzeit war der Unbekannte wach geworden und grußlos an der Frau vorbei ins Nachbarhaus gegangen.

Von dpa